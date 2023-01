Brasileiros assistiram em Braga à tomada de posse de Lula

Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira em Portugal com cerca de 200 mil pessoas. Muitos acompanharam a partir de Braga a tomada de posse do novo Presidente, em Brasília. Dizem que Lula da Silva é um momento de esperança e de igualdade.

"A lição de Lula significa a implementação da democracia no Brasil. É muito mais importante para nós vencer a fome e manter o regime democrático. Este momento é a afirmação do caráter democrático do povo brasileiro ", indica o ator e humorista Bemvindo Sequeira.

O café-concerto Mavy, no centro de Braga, recebeu mais de meia centena de apoiantes de Lula da Silva em dia de tomada de posse do novo Presidente do Brasil.

No Norte de Portugal, Lula da Silva teve 64,8% dos votos na segunda volta das eleições de outubro.