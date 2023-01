Vários mortos em golpe armado a prisão mexicana para libertar reclusos

Pelo menos 14 pessoas morreram num ataque armado a uma prisão no México. A ideia era facilitar a fuga de um grupo de reclusos.

Os familiares de alguns dos reclusos do estabelecimento prisional de Ciudad Juárez foram visitá-los no Ano Novo. Estavam no portão de entrada quando homens armados em veículos blindados abriram fogo.

Segundo uma investigação inicial, o objetivo seria facilitar a fuga de um grupo de reclusos.

“Vieram com um alvo, entraram com armas de fogo e foram para a cozinha, mas há muitas pessoas mortas lá dentro. E muitos membros da família ficaram aqui para passar o Ano Novo e são muitos deles. Há muitas pessoas lá dentro e muitos mortos, e eles estão a guardar aqueles que entraram com armas . Eles [suspeitos] dispararam lá dentro e mataram muitos guardas”, revelou uma testemunha.

Pelo menos 24 reclusos fugiram, no ataque à prisão que se localiza entre a fronteira do México e dos Estados Unidos e dezenas de familiares ficaram fora das instalações à espera de notícias.

As autoridades do estado de Chihuahua e o exército fizeram detenções, mas não se sabe se são reclusos ou assaltantes em fuga.

O presidente do município garante que existiram confrontos no centro da cidade na sequência do ataque.