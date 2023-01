Acusado de tentativa de homicídio homem que atacou polícias no Ano Novo em Nova Iorque

As autoridades de Nova Iorque acusaram esta segunda-feira formalmente, de tentativa de homicídio, o homem que atacou três polícias com uma faca de mato durante a festa de Ano Novo perto de Times Square, de acordo com os media norte-americanos.

Trevor Bickford, de 19 anos, enfrenta duas acusações de tentativa de homicídio de um polícia e duas acusações de tentativa de agressão, por alegadamente ter atacado dois polícias na cabeça antes que um terceiro conseguisse disparar contra ele.

Nas últimas horas, os órgãos de comunicação norte-americanos noticiaram que Bickford realizou o ataque inspirado pelo Islão radical e que está a decorrer uma investigação para uma possível motivação terrorista.

No entanto, até ao momento, o suspeito não foi alvo deste tipo de acusações federais, acrescentam.

A polícia de Nova Iorque explicou que depois das 22:00 de sábado, a poucos quarteirões de Times Square, que contava com ampla segurança na véspera do Ano Novo, Bickford atacou dois polícias com uma faca de mato e tentou atacar um terceiro, que o conseguiu atingir no ombro.

Os três polícias foram internados, dois com lacerações e um destes com uma fratura craniana, mas já estão a recuperar em casa.

O suspeito também foi transferido para o hospital devido ao ferimento de bala, encontrando-se estável sob custódia policial, revelou a estação CNN.