Ataque a prisão no México serviu para libertar barão da droga

O número de mortos num ataque armado a uma prisão em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, que libertou um barão da droga, subiu para 19, de acordo com o mais recente balanço das autoridades mexicanas.

Entre os 25 fugitivos está o líder de uma quadrilha aliada ao cartel de Juarez na sua guerra contra o de Sinaloa, anteriormente comandado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos.

Ernesto Alfredo Piñon era o "líder deste grupo criminoso conhecido como "El Neto" e o ataque serviu para o libertar, revelou esta segunda-feira a ministra da Segurança, Rosa Icela Rodriguez, em conferência de imprensa.

O ministro da Defesa, Luis Cresencio Sandoval, adiantou na mesma conferência de imprensa que 10 guardas, sete reclusos e dois atacantes foram mortos. Um guarda e 14 presidiários também ficaram feridos e cinco agressores foram capturados.

"El Neto" estava detido desde 2009, condenado a mais de 200 anos de prisão por sequestro e homicídio, segundo a procuradoria do Estado de Chihuahua (norte).

Homens armados já tinham tentado libertá-lo durante a sua transferência após a sua detenção, tendo ficado ferido nesse incidente.

O ataque de homens armados que chegaram em veículos blindados ocorreu na madrugada de domingo, enquanto as famílias dos detidos esperavam para visitar os parentes no Ano Novo.

Esta prisão, que depende do governo do Estado de Chihuahua, foi palco de várias altercações e motins, incluindo um que matou 20 pessoas em março de 2009, um dos mais sangrentos da história do país. Em agosto de 2022, um confronto entre gangues rivais resultou na morte de três reclusos.

Segundo um relatório da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de fevereiro passado, mais de 3.700 pessoas estão detidas nesta prisão, embora a capacidade seja de apenas 3.135 lugares.