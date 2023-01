Exército chamado para tentar salvar rapaz preso há três dias num buraco no Vietname

O exército foi chamado a ajudar os engenheiros que tentam resgatar uma criança de 10 anos que caiu no sábado num estreito buraco de 35 metros de profundidade nas obras de uma ponte em Hanói.

Ly Hao Nam caiu na véspera de Ano Novo e foi ouvido a pedir ajuda nesse sábado, mas desde então os socorristas não obtiveram resposta, embora considerem que está vivo.

"A criança está presa dentro do buraco há quatro dias e pode ter sofrido vários ferimentos", disse Doan Tan Buu, vice-presidente do comité popular da província de Dong Thap (sul).

O rapaz estava a apanhar sucata com amigos numas obras de uma ponte na província do delta do Mekong

As equipas de resgate introduziram na segunda-feira uma câmara para tentar localizá-lo no fundo do buraco, bombearam oxigénio e amoleceram o solo, mas a operação está a ser complicada.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Pham Minh Chinh pediu às equipes de resgate federais que se unissem aos esforços das autoridades locais para salvar o menino.