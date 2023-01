O Governo polaco criticou, esta terça-feira, a recente homenagem das autoridades ucranianas a Stepan Bandera, um nome polémico da II Guerra Mundial considerado um herói na Ucrânia, mas encarado como um genocida na Polónia.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Arkadiusz Mularczyk, disse hoje, em Varsóvia, que "é inaceitável para a Polónia que [a Ucrânia] homenageie Stepan Bandera, o ideólogo dos nacionalistas ucranianos que assassinaram dezenas de milhares de polacos em Volinia".

Considerando que "as questões históricas são um elemento muito importante" das relações polaco-ucranianas, Mularczyk adiantou que, atualmente, a Polónia mostra que apoia a Ucrânia e isso deve ser correspondido.

"A Ucrânia deve respeitar a nossa atitude e, claro, estas questões devem-se refletir, de alguma forma, nas relações polaco-ucranianas", afirmou.

Várias instituições do Governo ucraniano, incluindo o parlamento, assinalaram, no domingo, o aniversário do nascimento de Bandera, que liderou o movimento nacionalista ucraniano durante a II Guerra Mundial responsável pelo assassinato de cerca de 100.000 civis não ucranianos em Volinia.