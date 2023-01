Na véspera de Ano Novo, o pequeno Ly Hao Nam caiu para um estreito buraco de 35 metros de profundidade em Hanói. Ainda terá pedido socorro, mas desde então as equipas de resgate não obtiveram qualquer sinal da criança. E, esta quarta-feira, confirmou-se o pior: o menino não resistiu. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Comité Provincial em conferência de imprensa no local do acidente. No local, acrescentou, vão manter-se as equipas de resgate para tentarem recuperar o corpo do menino.

Quando caiu no buraco, no último dia de 2022, Ly Hao Nam estava com mais três amigos a apanhar sucata numa zona de obras de uma ponte na província do delta do Mekong.