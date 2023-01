Selfies, mergulhos e mais selfies: o que fez Marcelo no Brasil durante os tempos livres

O Presidente da República vai, esta quinta-feira, ao funeral de Bento XVI, apesar de não ter sido oficialmente um dos convidados. A viagem para o Vaticano ocorre depois de ter passado o ano no Brasil, onde, a par do programa oficial, teve momentos mais caricatos.

O primeiro foi o mergulho: um vídeo de Marcelo a nadar em Brasília, na véspera de uma tomada de posse de Lula da Silva, foi captado pelo Corpo de Bombeiros militar. A corporação foi acionada pela polícia federal para acompanhar Marcelo na atividade física – ou no último banho do ano, como lhe chamou. E não falhou a selfie – um hábito de Marcelo, lembram os media brasileiros.

Marcelo aproveitou o tempo livre que tinha no dia 31 de dezembro para ir nadar ao lago artificial, construído pelo Presidente Kubitschek. Talvez não soubesse que, dias antes, o mesmo lago tinha sido notícia devido à presença de um jacaré nas margens.

Ainda antes da tomada de posse de Lula da Silva, o Presidente português foi protagonista de outro momento caricato: tentou ir ao Palácio da Alvorada – a residência oficial do Presidente do Brasil – na noite de dia 30 mas foi impedido de entrar. Acabou a tirar selfies com apoiantes de Lula da Silva.

Marcelo deixou o Brasil com o promessa de receber Lula da Silva em Portugal, no próximo mês de abril. Vai ao Vaticano esta quinta-feira para o funeral de Bento XVI, como chefe de Estado, mas sem convite oficial para a cerimónia.