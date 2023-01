Câmara dos Representantes dos EUA adia a 7.ª votação para eleger o novo líder

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decidiu adiar para as 12:00 (17:00 em Lisboa) a sétima votação para eleger o seu novo líder.

A decisão surgiu após a ausência de um acordo entre o republicano Kevin McCarthy e 20 opositores da ala mais conservadora do Partido Republicano, que controla a Câmara dos Representantes no Congresso norte-americano.

Alguns dos opositores acusam McCarthy de financiar candidatos mais moderados nas eleições intercalares de novembro, nas quais os conservadores conseguiram retirar o controlo aos democratas, mas ficaram muito aquém dos bons resultados que muitos meios de comunicação social previam.

Outros criticam McCarthy por não negociar com eles a reforma das regras do debate e os nomes para liderar as comissões do Congresso no novo mandato.

O líder da Câmara dos Representantes é a terceira maior autoridade do país, depois do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-Presidente, Kamala Harris, que também preside ao Senado.