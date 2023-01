"Os investigadores trabalharam toda a noite, a recolher testemunhos e evidências no local (...) Com base nas provas recolhidas, chegaram à conclusão de que não se terá tratado de um acidente, mas sim de ato intencional", referem as autoridades em comunicado.

Uma menina de 4 anos, um rapaz de 9 e os dois adultos sobreviveram. Desconhece-se ainda se os quatro ocupantes fazem parte da mesma família.

O Tesla onde seguiam terá capotado algumas vezes antes de pousar sobre as rodas, preso contra o penhasco a poucos metros das ondas, disse à Associated Press Brian Pottenger, chefe da corporação de bombeiros.

Os acidentes que ocorrem nesta zona ao longo de Devil's Slide, uma área costeira íngreme, rochosa e sinuosa, ao sul de San Francisco, raramente terminam com sobreviventes. Na segunda-feira, as vítimas foram consideradas inicialmente em estado crítico, mas as quatro estavam conscientes e alerta quando os socorristas chegaram.

Testemunhas alertaram as autoridades por volta das 10:15 e as equipas instalaram um sistema de cordas para que os bombeiros conseguissem descer o penhasco, até junto da viatura.

Ao mesmo tempo, outros bombeiros que observavam o local com binóculos notaram movimento e captaram um sinal de que pelo menos uma pessoa ainda estava viva.

Subitamente, o que parecia uma operação de resgate de corpos passou a ser uma operação de salvamento que demorou várias horas, com chuva constante, ventos e ondulação fortes.

Os bombeiros conseguiram retirar as crianças pela janela traseira do carro e transportaram-nas pelas rochas com a ajuda do sistema de corda. Os menores foram transportados para o hospital de ambulância com lesões musculoesqueléticas.

Os adultos sofreram vários traumatismos, foram içados do penhasco por helicóptero que fez também o transporte para o hospital.