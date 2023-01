Homem mata família inteira depois de mulher lhe pedir o divórcio

Um homem de 42 anos matou a tiro os cinco filhos, a mulher e a sogra antes de se matar numa cidade do sul do estado norte-americano do Utah, confirmaram as autoridades locais.

O incidente, segundo as autoridades, ocorreu duas semanas depois de a mulher lhe ter pedido o divórcio.

Os primeiros elementos da investigação "levam a crer que o suspeito cometeu suicídio após matar outras sete pessoas na casa", explicou em comunicado a cidade de Enoch City, no Utah, onde ocorreu a tragédia.

A polícia descobriu os corpos, todos com "ferimentos de bala", na tarde de quarta-feira depois de receber uma chamada a solicitar que verificassem o estado da família, segundo o documento.

Os cinco menores tinham entre 4 e 17 anos. O suspeito também matou a mulher de 40 anos e a sogra de 78 anos, antes de colocar termo à vida.

Numa conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Enoch City, Geoffrey Chesnut, disse que havia sido "apresentado um pedido de divórcio" pela mulher em 21 de dezembro. Chesnut era vizinho da família.

A polícia da pequena cidade de 7.000 habitantes, localizada no sudoeste do Utah, já tinha referenciado a família.

"Estivemos envolvidos em algumas investigações sobre esta família há alguns anos", disse o chefe da polícia local, Jackson Ames.

No entanto, disse que nenhum evento recente provocou preocupação na família.

A Casa Branca já manifestou pesar pela tragédia.