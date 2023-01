Muda de cor e de "expressões faciais": conheça o carro do futuro apresentado pela BMW

Este ano o leque de opções tornou-se mais abrangente e o novo modelo, o BMW i Vision Dee, pode assumir até 32 cores diferentes e variadíssimos padrões.

"Temos todos as cores. Assim, de preto e branco, passámos agora para uma estreia mundial, desta vez, um carro que muda de cor. E é a Ink E. Por isso, ainda tem as vantagens de ser a verdadeira cor e, portanto, fica ótima à luz do sol", explicou Stella Clarke, engenheira e líder do projecto E Ink da BMW, citada pela Agência Reuters.

O novo carro possui 240 células de cor separadas que podem mudar individualmente. Num momento o protótipo pode passar de uma tonalidade mais clara para outra totalmente escura.

O controlo operacional do veículo é também uma novidade a ressalvar, já que o painel de instrumentos não possui botões, mas sim sensores que se ativam quando se passa a mão sobre eles.

O novo modelo terá ainda um sistema que atuará como algo semelhante com a realidade virtual, uma vez que projetará as informações pretendidas no para-brisas.

Já o exterior do i Vision Dee terá um aspeto simplista e sem grandes detalhes. Contudo, um aspeto especial é alvo de nota. O veículo produzirá "expressões faciais", expressará variações de humor e falará com os condutores.

