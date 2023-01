Nas redes sociais foi partilhado um vídeo do momento, em que se percebe que o carro alegórico está descontrolado e que as pessoas entram em pânico.

O acidente fatal aconteceu na noite desta quinta-feira, véspera do Dia de Reis. O povo de Marchena saiu à rua para assistir à procissão dos Reis Magos, mas o condutor de um dos tratores alegóricos perdeu o controlo e várias pessoas foram abalroadas.

Já os quatro feridos que foram para o Hospital Merced de Osuna estão “estáveis e é favorável” a evolução do seu estado de saúde, de acordo com fontes citadas pela concelhia da Saúde da Junta da Andaluzia.

Uma pessoa não resistiu e 11 ficaram feridas. Há crianças, com idades entre os dois e 12 anos, entre os feridos que foram encaminhados para o Hospital Virgen del Rocío de Sevilha, onde permanecem com prognóstico reservado.

As causas do acidente estão já a ser investigadas. O veículo envolvido no acidente está sob a custódia da Guardia Civil para ser visto por um perito.

Ainda assim, segundo o El Mundo, há várias hipóteses em cima da mesa sobre o sucedido. A mais provável prende-se com uma possível falha mecânica que impediu o condutor de travar.

Uma coisa é certa “o Natal terminou em Marchena às 20:15 de ontem”, afirmou emocionada a autarca, sobre as festividades que marcavam o regresso à normalidade depois da pandemia.