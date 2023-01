Milhares de pessoas em Paris para homenagear ativistas curdos assassinados em 2013

Vários milhares de manifestantes de toda a Europa estão em Paris este sábado para homenagear três ativistas curdos assassinados há dez anos na capital francesa, segundo a agência de notícias AFP.

Esta marcha anual, que reúne a comunidade curda desde 2013, ocorre após o assassínio de três curdos no centro de Paris, em 23 de dezembro, por um homem de 69 anos que confessou sob custódia policial que agiu por "ódio que se tornou patológico" aos estrangeiros.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), cerca de uma dúzia de autocarros da Alemanha, Holanda, Suíça e Bélgica - acompanhados pela polícia - levaram ativistas curdos para o início da marcha, perto da estação de comboios Gare du Nord, no norte de Paris.

Seguida por um grande dispositivo de segurança policial, a manifestação partiu da Gare du Nord com uma faixa preta riscada com fotos dos três militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) mortos em 2013 e a frase "o Estado turco voltou a massacrar três curdos em Paris".

Segundo os organizadores, "pelo menos 25 mil manifestantes" participam na marcha.

"Nada pode impedir a liberdade dos curdos", "Verdade e justiça", "Queremos justiça", entoavam os manifestantes, que se reuniram na Praça da República às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), passando pelos locais dos triplos assassínios de 2013 e 2022.

Na noite de 9 para 10 de janeiro de 2013, os ativistas Sakine Cansiz, 54 anos, Fidan Dogan, 28 anos, e Leyla Saylemez, 24 anos, foram mortos com vários tiros na cabeça dentro do Centro de Informações do Curdistão (CIK), em Paris.

O suposto assassino, Omer Güney, foi detido rapidamente, mas morreu no final de 2016 na prisão, algumas semanas antes do início do seu julgamento.

A investigação da justiça francesa - que havia apontado para o "envolvimento" dos serviços de informação turcos (MIT), sem no entanto indicar os mandantes - continua aberta. O MIT negou oficialmente qualquer envolvimento.

O triplo homicídio cometido em 23 de dezembro de 2022 despertou a ira dos curdos da França que, apesar das declarações do suspeito e dos primeiros elementos da investigação entregues pela procuradoria, continuam a acusar a Turquia.

Incidentes violentos marcaram uma manifestação da comunidade curda em Paris em 24 de dezembro.

A Turquia convocou o embaixador de França na semana passada para discutir o que classificou de propaganda de ativistas curdos na França após o ataque de 23 de dezembro em Paris.

O PKK tem travado uma insurgência separatista contra o Estado turco desde 1984. O Exército da Turquia tem lutado contra militantes curdos afiliados ao PKK no sudeste da Turquia, bem como no norte do Iraque, e recentemente lançou uma série de ataques contra alvos militantes curdos no norte da Síria.