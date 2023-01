Entre lixo, óleo e combustível dezenas de barcos apodrecem nas águas do Rio de Janeiro

A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, está cada vez mais poluída. Entre lixo, óleo e restos de combustível são dezenas as embarcações que apodrecem nas águas da segunda maior baía do litoral do Brasil.

O problema arrasta-se há décadas, mas agravou-se em novembro passado, quando um navio de carga abandonado foi levado pelo vento e embateu contra a ponte que liga o Rio a Niterói.

A baía de Guanabara é há décadas uma lixeira a céu aberto: serve de local de confluência de esgotos, de depósito de lixo e de todo o tipo de entulho.

A poluição ameaça as populações de cavalos-marinhos, de tartatugas-verdes e todo o ecossistema. Quem depende da pesca garante que o trabalho

está cada vez mais comprometido.

O acidente com o são Luiz chamou atenção para o abandono de navios na baía, mas não travou o desastre ambiental em curso.