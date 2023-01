Em declarações ao telefone no Jornal da Noite da SIC, o chefe de Estado português manifestou a solidariedade de Portugal para com o novo " poder legitimamente investido " no Brasil após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou este domingo o que classificou como "atos inadmissíveis e intoleráveis em democracia" protagonizados por apoiantes do ex-chefe de Estado brasileiro Jair Bolsonaro contra as sedes do poder em Brasília.

Marcelo reiterou o "apoio e a solidariedade de Portugal a um mandato que tem de ser respeitado", manifestando-se convicto de que a comunidade internacional, a CPLP e a União Europeia farão o mesmo.

"Todos os atos com caráter inconstitucional e ilegal são inaceitáveis", assinalou o chefe de Estado português, ao comentar os acontecimentos em Brasília.

Falando também por telefone no Telejornal da RTP, o Presidente português disse não ter falado ainda com o seu homólogo brasileiro, considerando que, neste momento, terá "outras ocupações mais urgentes".

"Terei certamente oportunidade de lhe dizer aquilo que é a posição portuguesa: Portugal tem uma única política externa e é de repúdio por atuações chocantemente inconstitucionais e ilegais e, por outro lado, solidariedade total relativamente a quem iniciou há uma semana o seu mandato, investido pelo povo brasileiro, pelo voto, investido pelo Congresso dos deputados -- tendo eu, aliás, estado presente nesse momento (...)", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa reforçou que Lula da Silva "detém a legitimidade democrática" e deve exercê-la.

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram este domingo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes do poder legislativo, executivo e judiciário, numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

Os manifestantes avançaram e furaram as barreiras montadas pela polícia, com imagens dos invasores dentro do salão verde do Congresso, dentro e fora do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), a serem divulgadas nas redes sociais

A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar, sem sucesso, travar os manifestantes.