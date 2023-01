Tudo começou com uma campanha publicitária que envolvia uma lata de cerveja de "ouro maciço". O convite era simples: tente encontrar uma das 50 latas em “ouro maciço”. Acontece que, afinal, eram banhadas a ouro e a polémica começou, com alguns alegados vencedores a questionarem o valor das latas.

A notícia mais recente sobre o caso foi dada este sábado pelo dono da marca, James Watt, que num post na rede LinkedIn admite ter cometido um “erro tolo” (palavras do próprio), que o levou agora a desembolsar quase 500 mil libras para compensar os visados.

A expressão popular “comprar gato por lebre” serve de mote para história que, esta segunda-feira, a BBC partilha. Estávamos em outubro de 2021 e “no ar” circulava um anúncio publicitário da BrewDog que promovia uma campanha peculiar: latas de “ouro maciço” mas que, no final de contas, eram (só) banhadas a ouro.

E o dono da empresa contribuiu muito para tal. Como? O próprio explica no post que “percebeu mal a ideia da campanha” e cometeu "o erro tolo" ao dizer aos clientes que as latas eram "de ouro maciço".

"Foram três tweets enganadores que partilhei, entusiasmado que estava com a nossa campanha”, reconheceu Watt, admitindo ainda que a chuva de críticas foi merecida.

Mas, uma vez que o erro foi seu, Watt fez questão de contactar os vencedores insatisfeitos para oferecer-lhes o "valor total em dinheiro" como alternativa ao prémio.

"Ao todo, acabou por me custar cerca de 470 mil libras, bem mais do que dois anos e meio de salário", acrescentou.

15 mil libras que deviam valer 363 mil…

Ao regulador chegaram 25 reclamações relativas a três anúncios publicitários sobre a campanha. Além das queixas sobre a autenticidade do prémio, alguns questionaram o valor da dita lata de “ouro maciço” que a empresa dizia valer 15 mil libras.

Contas feitas pelo regulador indicam, porém, que uma única lata de 330 ml, feita com o equivalente a 330 ml de ouro puro, teria um valor de 363 mil libras à data de outubro de 2021.

Porém, era pouco provável que o público em geral tivesse presente este valor de mercado e como isso se “traduziria no preço de uma lata”, pelo que aceitaram a avaliação declarada no anúncio", as 15 mil libras.

BrewDrog e a nova polémica

Já não é a primeira vez que a BrewDog é alvo de críticas. No passado, a empresa foi alvo de críticas pela sua política laboral.

Uma carta da comissão de trabalhadores, que reporta a junho de 2021, relatava que funcionários tinham receio de expressar as suas preocupações, como medo de represálias.

Em reação a esta polémica, conta a BBC, James Watt assegurou que já se desculpou junto dos antigos funcionários e garantiu que as queixas de que foi alvo o ajudaram a tornar-se um chefe melhor. Será?