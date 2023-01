Mais um mistério do cérebro humano desvendado

O cérebro humano é um órgão tão complexo que ainda não conhecemos todos os seus recantos. Graças aos avanços na tecnologia de imagem, continuamos a descobrir formas e funções ocultas da anatomia neurológica, desde novos tipos de células até núcleos de tecido inteiramente novos.

Investigadores da Universidade de Copenhaga e da Universidade de Rochester identificaram uma camada de tecido que ajuda a proteger a nossa massa cinzenta e branca, que ainda ninguém tinha detetado, revelam num estudo publicado na revista Science.

Com apenas algumas células de espessura, essa membrana parece desempenhar um papel na mediação da troca de substâncias entre os compartimentos do cérebro. Também parece ser um repositório de células imunitárias específicas do cérebro, além de auxiliar o sistema de remoção de resíduos do cérebro.

O biólogo molecular da Universidade de Copenhague, Kjeld Møllgård, e os seus colegas apelidaram a sua descoberta de Subarachnoid LYmphatic-like Membrane (SLYM). Embora grande parte da sua investigação tenha sido feita com ratinhos de laboratório, através de microscopia de dois fótons e de dissecações, também confirmaram a presença do SLYM num cérebro humano adulto.