O vulcão que está a preocupar as autoridades no Equador

O vulcão Cotopaxi, localizado no centro do Equador andino, emitiu esta terça-feira uma nuvem de gás a 1.403 metros acima da cratera, anunciou o Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional.

A nuvem dirigia-se para sudoeste, de acordo com o Serviço Nacional de Gestão de Riscos e Emergência (SNGRE) do Equador, citado pela agência espanhola EFE.

O vulcão localiza-se na cidade de Lacatunga, na província de Cotopaxi, 45 quilómetros a sul de Quito, a capital do país do noroeste da América do Sul.

O Cotopaxi é o segundo pico mais alto do Equador, a 5.897 metros acima do nível do mar. O jornal equatoriano El Comercio noticiou, no seu portal na internet, que o SNGRE anunciou que a "atividade eruptiva é permanente" e apelou aos equatorianos para que "se mantenham informados através de fontes oficiais".

O SNGRE tem ativado o alerta amarelo, o menos grave de um sistema que inclui também o laranja, sobre uma erupção iminente, e o vermelho, referente a uma erupção em curso, segundo o respetivo 'site'.