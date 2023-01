Porta de avião abre durante descolagem e gera momentos de pânico

Os passageiros de um voo da IrAero , uma companhia aérea russa, enfrentaram um momento aterrorizante no domingo. A porta traseira da aeronave começou a abrir quando estavam a descolar do aeroporto russo de Magan, em Yakutsk.

Um comunicado do aeroporto de Magan, a que o New York Post teve acesso, i ndicou que os pertences e as bagagens dos passageiros voaram pela porta traseira.

A aeronave, um Antonov AN-26, estava a descolar do aeroporto de Magan, a leste da Rússia, que registava cerca de -41 graus celsius. A cerca de nove mil pés (2.743 metros de altitude), a porta traseira começou a abrir. Todos os 25 passageiros tinham o cinto de segurança colocado e, agarrados aos assentos, ainda tiveram de lidar com o frio extremo.

Apercebendo-se do incidente, o piloto decidiu aterrar no mesmo aeroporto de imediato. Tanto os passageiros como a tripulação - 31 pessoas no total - saíram ilesos.

A operadora IrAero confirmou o incidente, que ocorreu no domingo durante um voo comercial com destino a Magadan.

Uma investigação foi lançada para apurar as causas do incidente. Porém, uma investigação preliminar revela que poderá ter sido causado por uma falha no mecanismo de travagem de carga.



PROBLEMAS DE SEGURANÇA COM ANTONOV-26



O Antonov An-26, da era soviética, foi introduzido em 1970 e parou de ser fabricado em 1986. De acordo com o site Simpleflying, sofreu vários incidentes nos últimos anos. Essencialmente porque se tratam de aviões obsoletos, sendo que o mais novo tem cerca de 37 anos.

Desde 2020, quatro acidentes e cinco incidentes foram relatados, tendo o mais recente acontecido em fevereiro de 2022: um Angara Air An-26 foi forçado a desviar a rota após um motor esquerdo começar a deitar óleo.