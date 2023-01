Três homens detidos ao tentarem roubar estátua de 10 toneladas do faraó Ramsés II no Egito

As autoridades egípcias detiveram três pessoas que tentaram roubar uma estátua milenar de 10 toneladas do faraó Ramsés II, na antiga cidade de Aswan, no sul, utilizando um guindaste.

A justiça do Egito adiantou, em comunicado, que determinou a detenção de três pessoas durante quatro dias, enquanto decorre a investigação, estando estas acusadas de "terem tentado roubar uma estátua faraónica" na antiga cidade de Aswan, no sul, a cerca de 675 quilómetros ao sul do Cairo.

A polícia revelou, segundo o comunicado, que "três pessoas foram detidas na posse de ferramentas manuais de escavação e equipamento pesado, uma grua", que utilizaram na tentativa de "levantar a estátua e escavar as antiguidades da região".

A Autoridade de Antiguidades de Aswan comprovou "a antiguidade [da estátua] e atribuiu-a a Ramsés II, com um peso de cerca de 10 toneladas", acrescentou a justiça egípcia na mesma nota.

O Ministério Público determinou ainda que a polícia investigue "prontamente outras pessoas envolvidas com os suspeitos do crime".

Ramsés II, um dos faraós mais famosos da 19.ª dinastia, reinou por 67 anos. Era conhecido como um grande guerreiro e um construtor prolífico que ordenou a construção de templos em todo o Egito.

Na última década, o Egito recuperou cerca de 29.000 antiguidades que foram levadas ilegalmente para fora do país.