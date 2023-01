Casas inundadas e carros submersos na Califórnia devido a cheias

Os EUA têm sentido as consequências das alterações climáticas com um verão insuportável, com incêndios de grandes proporções, e um inverno rigoroso que ficará para a história. Na Califórnia, a população está a tentar recuperar dos estragos causados pelas cheias.

As autoridades norte-americanas trabalham para reparar os estragos. À população é aconselhado um kit de emergência preparado.

Uma mulher de 43 anos é uma das 17 vítimas mortais destas cheias, que ficou presa dentro do carro. Terá sido encontrada a três metros de profundidade.

Uma mãe não conseguiu aguentar a força da água, que levou o filho de cinco anos.

Nos próximos dias, as previsões indicam nova possibilidade de cheias.