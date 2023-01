Fragata russa armada com mísseis hipersónicos cruza Canal da Mancha

A fragata russa Almirante Gorshkov, armada com mísseis hipersónicos Tsirkon, completou esta quinta-feira a passagem pelo Canal da Mancha, anunciou a Frota do Norte da Marinha Russa.

"Posteriormente, o navio russo continuará a viagem de acordo com o plano de navegação", acrescentou a entidade militar, em comunicado, referindo que a fragata atravessou a parte mais estreita do canal, na zona de Pas de Calais, na quarta-feira.

A Frota do Norte indicou que "a tripulação da fragata continuará a cumprir a sua missão no Oceano Atlântico", onde participará numa série de exercícios com navios de outras frotas da Marinha Russa, bem como com navios estrangeiros.

No início de janeiro, o ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, anunciou o início da expedição da fragata, que inclui viagens pelos oceanos Atlântico, Índico e Mediterrâneo.

O capitão da fragata, Igor Krojmal, informou, numa entrevista televisiva recente, que "o navio está carregado com mísseis Tsirkon e Kalibr, equipamento de defesa antiaérea, torpedos e artilharia".

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os mísseis hipersónicos Tsirkon podem atingir velocidades de até Mach 9 (nove vezes a velocidade do som) e superar qualquer tipo de defesa antiaérea, incluindo antimísseis.