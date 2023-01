A explosão aconteceu no norte da Lituânia, confirmou o fornecedor de gás. Há relatos, e imagens, de um grande incêndio no local, por precaução, as autoridades vão evacuar a localidade.

As labaredas eram visíveis a cerca de 17 quilómetros de distância. Apesar da dimensão do incêndio, não há registo de quaisquer vítimas ou feridos.

Quanto às causas da explosão, “já está em curso uma investigação", explicou um porta-voz da Amber Grid, citado pela agência Reuters.