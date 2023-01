Homem ataca três polícias com faca em Budapeste

Um homem atacou com uma faca três polícias em Budapeste, Hungria, esta quinta-feira. Um dos agentes foi transportado para o hospital, tendo acabado por morrer, avançam as forças de autoridades locais citadas pela Reuters.

A polícia foi chamada ao local para responder a uma ocorrência. Um homem estaria a tentar entrar num apartamento, de um prédio na capital húngara. Quando tentaram deter o indivíduo, este atacou os três polícias e fugiu para a rua.

O homem foi intercetado por um quarto polícia, que tinha ficado do lado de fora do edifício. Durante a tentativa de fuga, o suspeito foi atingido a tiro no pé.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, reagiu à morte do agente, garantindo que o Governo irá ajudar a família da vítima. No entanto, não avançou mais informações sobre o suspeto ou sobre as circunstâncias do ataque.