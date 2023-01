Joe Biden fará discurso do Estado da União a 7 de fevereiro

Joe Biden fará, em 07 de fevereiro, o seu discurso do Estado da União, a tradicional comunicação política dos presidentes ao Congresso dos Estados Unidos, foi divulgado hoje.

Seguindo a tradição, o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, convidou através de uma carta, esta sexta-feira, o chefe de Estado norte-americano a falar aos parlamentares.

Sem surpresa, o líder democrata aceitou o convite, revelou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Biden "espera conversar com republicanos, democratas e o país sobre como trabalhar juntos para continuar a construir uma economia que funcione para todos, aumentando a competitividade do país no mundo, mantendo o povo americano seguro e unindo o país", detalhou ainda a presidência norte-americana.

Pela primeira vez desde que foi eleito, o Presidente irá dirigir-se a um Congresso dividido: os republicanos obtiveram uma pequena maioria na Câmara dos Representantes, a câmara baixa, após as eleições intercalares de novembro. Por outro lado, os democratas mantiveram o controlo do Senado, a câmara alta.

"Este ano traz um novo Congresso e, com ele, a responsabilidade de trabalhar por uma economia forte, segura, por um futuro construído sobre a liberdade e por um governo responsável", sublinhou McCarthy na sua missiva.

O líder republicano na Câmara dos Representantes garantiu que o povo norte-americano votou para "dar uma nova direção ao país, encontrar um terreno comum e discutir as suas prioridades".

O discurso do Estado da União é uma das cerimónias mais importantes da política norte-americana.

Segundo a tradição, o Presidente dirige-se às duas casas do Congresso reunidas no mesmo hemiciclo, juntamente com os membros do Supremo Tribunal, para estabelecer quais são as suas prioridades para o próximo ano e solicitar a colaboração do poder legislativo.