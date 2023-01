Primeiro-ministro japonês adverte que Ásia pode tornar-se "na Ucrânia de amanhã"

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, advertiu este sábado que "a Ásia poderá tornar-se na Ucrânia de amanhã", no final de uma visita oficial aos Estados Unidos.

O chefe do Governo nipónico indicou ter manifestado junto dos dirigentes do G7 - integrado pelos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão - o seu "forte sentimento de crise em termos de segurança para a Ásia oriental".

"A situação em torno do Japão é cada vez mais grave, entre as tentativas de alterar pela força o 'staus quo' no mar da China oriental e no mar da China do Sul, e a promoção pela Coreia do Norte de atividades nucleares e de disparos de mísseis", considerou.