Transformação da casa onde Adolf Hitler nasceu está a dar polémica

A transformação da casa onde nasceu o ditador nazi Adolf Hitler, na localidade austríaca de Braunau am Inn, numa esquadra de polícia custará 20 milhões de euros, muito mais que o inicialmente previsto. O valor foi avançado esta sexta-feira pela imprensa local.

O polémico projeto, aprovado pelo município há três anos após o parecer de uma comissão de especialistas, a fim de evitar que a casa se tornasse um local de romaria de grupos neonazis e de extrema-direita, tinha um orçamento inicial de cinco milhões de euros.

No ano passado, o orçamento aumentou para 11 milhões de euros, tendo agora passado para cerca de 20 milhões, segundo dados do Ministério do Interior da Áustria.

As obras para iniciar a renovação do edifício, situado no centro de Braunau am Inn, uma localidade com cerca de 16 mil habitantes perto da fronteira com a Alemanha, começarão após o verão deste ano e durarão até finais de 2025.

De acordo com o diário local OEN, as obras foram primeiro adiadas por causa da pandemia de covid-19 e agora devido à complicada situação no setor da construção civil, relacionada com a enorme escassez de materiais.

A casa onde Hitler (1889-1945) nasceu esteve envolta em polémica durante anos e, após uma longa batalha judicial entre a anterior proprietária e o Estado, o Governo austríaco decidiu em 2017 expropriar o edifício e, em 2019, transformá-lo numa esquadra de polícia.

Deste modo, as autoridades esperam eliminar qualquer relação entre o edifício e o ditador nazi, embora perto do local continue a existir um monumento em memória dos milhões de vítimas do nazismo.