As imagens do pior acidente aéreo do Nepal em 30 anos

Continuam desaparecidas quatro das pessoas que seguiam no avião que se despenhou este domingo no Nepal. As autoridades conseguiram resgatar até ao momento 68 corpos. O acidente é considerado o mais grave dos últimos 30 anos.

Entre passageiros e tripulação seguiam mais de 70 pessoas, 15 estrangeiros, a bordo do avião da companhia Yeti Airlines. O aparelho preparava-se para aterrar quando se despenhou numa ravina, no distrito de Pokhara, a 200 quilómetros da capital do país.

Assim que os habitantes das redondezas se aperceberam da situação, chamaram as autoridades.

“Assim que ouvimos o avião fazer um barulho forte, virámo-nos e vimos uma árvore cair. Disse ao meu amigo que o avião tinha caído. O som era o de uma explosão”, conta uma testemunha.

O acidente foi considerado o mais grave dos últimos 30 anos no Nepal. O primeiro-ministro do Nepal fala numa tragédia e convocou uma reunião de emergência.

A falta de formação dos pilotos e a má manutenção dos aviões preocupava há muito os trabalhadores do setor. No entanto, até ao momento ainda não há certezas sobre as causas do acidente, que continuam a ser investigadas.

As operações de busca e salvamento foram entretanto suspensas e serão retomadas esta segunda-feira, em que foi decretado dia de luto nacional no Nepal pelas vítimas do acidente.