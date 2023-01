Encontradas caixas negras do avião que caiu no Nepal

A Autoridade de Aviação Civil do Nepal disse que um gravador de dados de voo e um gravador de voz da cabine foram recuperados do local da queda de um avião de passageiros que se despenhou no domingo ao tentar aterrar num aeroporto recém-inaugurado na cidade turística de Pokhara. Das 72 pessoas a bordo, morreram 68.

Segundo o porta-voz Jagannath Niraula, os gravadores foram encontrados esta segunda-feira e foram entregues aos peritos que estão a investigar o acidente que matou 68 pessoas das 72 a bordo. As equipas de resgate recuperaram esta manhã mais dois corpos e já não há esperança d encontrar mais sobreviventes.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, o pior deste país nos Himalaias em três décadas. O tempo estava ameno e sem vento no dia do acidente.

Das 72 pessoas a bordo - 68 passageiros, incluindo seis menores, e quatro tripulantes - cinco eram cidadãos da Índia, quatro russos, dois coreanos, um australiano, um argentino, um irlandês e um francês, detalhou o porta-voz da Yeti Airlines Sudrashan Bardaula, citado pela AFP.

O avião tinha saído de Katmandu com destino a Pokhara cerca das 10:30 (hora local) e caiu durante a manobra de aproximação ao Aeroporto Internacional de Pokhara, no vale do rio Seti.

A autoridade de aviação disse que o último contacto da aeronave com o aeroporto antes de cair foi feito pelas 10:50 (hora local).

O primeiro-ministro do Nepal fala numa tragédia e decretou luto nacional.