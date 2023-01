Autocarro de dois andares capotou em Inglaterra com 70 pessoas a bordo

Um autocarro de dois andares despistou-se e capotou, na madrugada desta terça-feira, em Somerset, Inglaterra. De acordo com os bombeiros locais, 70 pessoas estavam a bordo. Há registo de vários feridos, mas, até ao momento, não há confirmação de mortos.

Devido ao acidente, o trânsito no cruzamento entre Sandford Hill e Quantock Road foi interrompido, avançam as autoridades em comunicado citado pela Sky News – televisão parceira da SIC.

O autocarro transportava trabalhadores para a central nuclear Hinkley Point C, quando se despistou e capotou. Devido ao acidente, também as viagens de e para a central nuclear foram suspensas.

O Serviço de Ambulâncias do Sudoeste apela aos condutores que procurem rotas alternativas e tenham cuidado com a formação de gelo nas estradas, devido às baixas temperaturas atingem o sul de Inglaterra. As autoridades apelam à população que evite utilizar os meios rodoviários. Em apenas cinco horas, a polícia de Avon e Somerset contabilizou mais de 100 acidentes rodoviários.