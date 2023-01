Copiloto do avião que se despenhou no Nepal já tinha perdido marido num desastre aéreo

A copiloto do avião da Yeti Airlines que se despenhou, no passado domingo, tinha já perdido o marido num outro desastre aéreo, 16 anos antes. Anju Khatiwada inspirou-se no marido para iniciar a sua carreira.

Dipak Pokhrel era também copiloto de um avião da Yeti Airlines. Seguia numa aeronave que transportava arroz e comida para a cidade de Jumla, mas, durante a viagem, o avião incendiou-se e acabou por se despenhar. As nove pessoas que seguiam a bordo morreram.

Viúva e com um filho pequeno, Anju Khatiwada foi buscar forças e inspiração à carreira de piloto do marido. Quatro anos depois do acidente, decidiu fazer o treino de piloto nos Estados Unidos, tendo-se juntado à Yeti Airlines depois. Foi uma das seis mulheres contratadas pela companhia aérea e completou perto de 6.400 horas de voo.

“Era uma mulher determinada que lutou pelos seus sonhos e cumpriu os sonhos do seu marido”, afirma Santosh Sharma, familiar de Anju, citado pela BBC.

Familiares e amigos garantem que Anju Khatiwada adorava o trabalho de piloto. A mulher acabou por casar novamente e ter um segundo filho.

Anju Khatiwada era copiloto do avião da Yeti Airlines que se despenhou este domingo ao aproximar-se do aeroporto de Pokhara, a cerca de 200 quilómetros de Katmandu. Transportava 68 passageiros e quatro membros da tripulação. Segundo as autoridades, não foram encontrados sobreviventes.

As causas do acidente ainda não são conhecidas. Na altura em que a aeronave circulava, o tempo estava ameno e sem vento, de acordo com as autoridades locais.

Este é já considerado o pior desastre aéreo dos últimos 30 anos. Em 1992, um avião da Oakistan International Airlines despenhou-se ao aproximar-se de Katmandu, com 167 ocupantes – todos morreram.