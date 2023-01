Manatins estão em risco na Flórida. Mas de quem é a culpa?

Há cada vez mais manatins a morrerem na Flórida, nos EUA. Trata-se de uma espécie protegida, mas o habitat onde vivem é um risco.

Os manatins podem chegar aos quatro metros de comprimento e pesar 1.600 quilogramas. É um animal herbívoro, mas a erva marinha é cada vez mais difícil de encontrar.

Sem surpresas, estes animais marinhos estão em risco por causa dos comportamento do Homem. A poluição dos habitats dos manatins fez desaparecer o sustento dos mesmos e, sem sustento, morrem.

O número de manatins tem diminuído com o passar dos anos. Em 2021, cerca de 1.000 terão morrido.

As Organizações Não Governamentais têm criado santuários para evitar a extinção desta espécie marítima. O estado da Flórida ainda investiu no ano passado cerca de 30 milhões de euros para ajudar as zonas onde vivem os manatins.