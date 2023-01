Primeiro dia como assistente de bordo, comete erro de 57.000 euros

É importante criar uma boa primeira impressão no primeiro dia de trabalho, mas não foi isso que aconteceu a um assistente de bordo da British Airways. O dia 13 de janeiro tornou-se memorável para o novato e para a maior companhia aérea do Reino Unido, que terá de desembolsar 50.000 libras (mais de 57.100 euros), informa o jornal The Sun.

O membro da tripulação de cabine da British Airways, cuja identidade não foi divulgada, abriu acidentalmente uma porta de emergência da aeronave, o que fez disparar o escorrega insuflável.

O incidente, que ocorreu a momentos da descolagem, acionou os serviços de emergência do aeroporto de Heathrow, em Londres, que cercaram rapidamente o voo BA75, com destino a Lagos, na Nigéria.

O analista de dados de aviação M Zulqarnain B partilhou fotos do escorrega de emergência no Twitter, com um carro de bombeiros e um veículo da polícia visíveis na pista.