Mais um avião da Qantas afetado por problemas técnicos em pleno voo

Um avião da companhia aérea Qantas, que voava para as Fiji, teve de regressar esta quinta-feira a Sidney devido a um "potencial problema mecânico", um dia após outra aeronave da empresa emitir um sinal de emergência em pleno voo.

O avião, um Boeing 738, aterrou sem problemas no aeroporto de Sidney às 09:00 horas (22:00 de quarta-feira em Lisboa), de acordo com o 'site' do Flight Radar, que monitoriza voos em todo o mundo.

"O nosso voo de Sidney para as Fiji voltou para Sidney como precaução, depois de os pilotos receberem uma indicação de falha sobre um potencial problema mecânico", disse um porta-voz da companhia australiana à televisão estatal australiana.

O incidente ocorreu um dia depois de outro avião da Qantas, um Boeing 737-838, que fazia a ligação entre Auckland, na Nova Zelândia, e Sidney, enviar um sinal de emergência em pleno voo devido à falha de um dos dois motores.

Na sequência do alerta, os serviços de emergência foram acionados como precaução, embora o avião tenha aterrado sem problemas.