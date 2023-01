Comeu apenas ketchup e alho em pó e sobreviveu 24 dias em alto mar

"Eu não tinha comida. Havia apenas uma garrafa de ketchup que estava no barco, alho em pó e cubos de caldo Maggi. Misturei tudo com um pouco de água para sobreviver 24 dias no mar", contou Elvis.

Elvis François é o grande protagonista desta histórica que terminou com um final feliz. O homem de origem caribenha sobreviveu durante 24 dias antes de ser salvo pela marinha da Colômbia.

O homem foi encontrado a 120 milhas náuticas (aproximadamente 220 quilómetros) do Porto Bolivar, na Colômbia.

No momento em que foi resgatado Elvis François tinha a palavra “ajuda” cravada no casco do barco.

Ao longo da sua longa e solitária jornada pelo mar do Caraíbas, o sobrevivente ainda tentou avisar outras embarcações com que se ia cruzando, contudo, sem sucesso.

O próprio contou ainda que chegou, inclusive, a acender uma fogueira na embarcação de forma a que fosse visto, mas este método também se revelou infrutífero.

Esperança, finalmente

No 24º dia avistou um avião e não perdeu tempo. Começou imediatamente a “fazer sinais” à aeronave com recurso a um espelho que tinha em sua posse

“Passaram por cima do barco duas vezes e percebi que me viram. Estou grato por estar vivo hoje por causa deles”, revelou Elvis François.

Após o avistamento a tripulação do avião informou de imediato a marinha colombiana que prontamente se deslocou até ao local do salvamento, com ajuda de um navio mercante.