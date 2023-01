Explosões na Índia provocam pelo menos sete feridos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas na sequência de duas explosões que ocorreram em Caxemira, na Índia, numa altura em que a região está em alerta máximo de segurança.

As explosões prolongaram-se por cerca de 30 minutos na área de Narwal, tendo provocado, pelo menos, sete feridos, que foram transportados para o hospital local, confirmou à agência EFE um médico dessa unidade.

Até ao momento, desconhece-se a autoria das explosões, que decorreram numa altura em que a região está em alerta máximo de segurança devido às comemorações do Dia da República, que se celebra na próxima quinta-feira, e à marcha do líder da oposição do Congresso (INC), Rahul Gandhi.