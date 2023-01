Morte de ativista leva a protestos violentos nas ruas de Atlanta

Além disso, incendiaram uma viatura da polícia, partiram janelas e vandalizaram paredes com mensagens em 'graffiti' contra a polícia.

O centro da cidade de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, foi palco de uma manifestação violenta no sábado à noite, na sequência da morte de um ativista ambiental.

Estes manifestantes faziam parte de um grupo de centenas de pessoas que se tinham reunido e marchado ao longo da popular rua Peachtree, para lembrar a morte de um manifestante ambiental, identificado como Tortuguita.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, Tortuguita morreu na quarta-feira, quando as autoridades retiravam um pequeno grupo de manifestantes de um centro de formação de segurança pública planeado para Atlanta, que os ativistas apelidaram de "Cop City [cidade da polícia]".

O gabinete de investigação do estado da Geórgia disse que o manifestante foi morto por agentes da polícia depois de ter disparado e ferido um soldado. No entanto, os ativistas questionaram a versão dos acontecimentos, exigindo uma investigação independente.

Entretanto, o chefe da polícia de Atlanta, Darin Schierbaum, disse durante uma conferência de imprensa que as autoridades detiveram este sábado seis pessoas e recuperaram engenhos explosivos.

O governador da Geórgia, Brian Kemp, lamentou a violência e agradeceu aos agentes que participaram na ação.