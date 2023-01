Mulher dispara sobre marido com doença terminal em hospital nos EUA

Uma mulher disparou este sábado mortalmente sobre o marido, que estava internado, por doença terminal, num hospital na Florida, Estados Unidos, revelaram as autoridades de Daytona Beach.

De acordo com uma porta-voz da polícia, a mulher, Ellen Gilland, de 76 anos, atingiu a tiro o marido, Jerry Gilland, de 77 anos, e barricou-se no quarto do hospital de Daytona Beach durante quatro horas, saindo depois de conversações com as autoridades.

A mulher contou à polícia que ela e o marido, que já estava doente há algum tempo, tinham planeado juntos a situação ocorrida, que obrigou à evacuação de parte do hospital.

De acordo com a Associated Press, desconhece-se se foi levantada alguma acusação contra a mulher, que não sofreu qualquer ferimento.