Um tiroteio na cidade Monterey Park, perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, provocou nove mortes e várias pessoas ficaram feridas. A informação é avançada pela polícia da Califórnia e citada por meios de comunicação internacionais. No local estavam a decorrer as celebrações do Ano Novo Lunar, que contaram com a participação de milhares de pessoas.

Segundo avançam as autoridades locais, nove pessoas terão morrido e várias ficaram feridas. Segundo o xerife da polícia de Los Angeles, Bob Boese, o atirador é um homem.

De acordo com o jornal Los Angeles Time, o tiroteio foi provocado por um homem armado com uma metralhadora. O dono de um restaurante conta ao diário que três pessoas fugiram do parque e se esconderam no restaurante, pedindo-lhe para trancar a porta.

A polícia foi chamada ao local pelas 22:00 (hora local, 06:00 em Lisboa) ara responder a uma ocorrência. Um cidadão que vive perto do parque diz ter ouvido quatro ou cinco tiros, antes da polícia ter chegado ao local.

O festival Novo Ano Lunar decorre anualmente em Monterey Park. O evento dura todo o fim de semana e atrai centenas de milhares de visitantes. Segundo a BBC, o evento tinha terminado uma hora antes do incidente.