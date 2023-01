Bombeiros combatem grande incêndio no centro de Edimburgo

Dezenas de bombeiros estão a combater as chamas num edifício no centro de Edimburgo, na Escócia. As autoridades receberam o alerta para o incidente pouco antes das 11h30 desta segunda-feira.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram um grande incêndio num icónico edifício da cidade escocesa.

O Serviço Escocês de Bombeiros e Resgate informou que foram enviados para o local dez viaturas - incluindo um veículo de grande alcance.

Foi também instalado um perímetro de segurança na zona circundante à Rose Street, onde deflagra o incêndio.