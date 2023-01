Maduro cancela reunião com Lula da Silva e não deve participar em cimeira na Argentina

O Presidente do Brasil confirmou que Nicolás Maduro cancelou a reunião bilateral prevista para esta segunda-feira, que talvez não se desloque à Argentina para a cimeira latino-americana e que ninguém deve meter-se nos assuntos da Venezuela nem de Cuba.

Lula da Silva falava ao lado do Presidente argentino, Alberto Fernández, após uma reunião bilateral na qual os dois Governos assinaram seis documentos, entre acordos, memorandos e declarações.

Os dois Presidentes foram questionados se aproveitariam a cimeira da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC), que se realiza na terça-feira em Buenos Aires, para procurar uma saída democrática tanto para Venezuela como para Cuba.

Para o Presidente brasileiro, "a autodeterminação dos povos tem de ser respeitada entre os países".

"Vamos resolver [a questão na Venezuela e em Cuba] com diálogo e não com bloqueios nem com ameaça de invasão nem com ameaças pessoais. Eu quero para a Venezuela o que eu quero para o meu país: respeito e autodeterminação dos povos. Toda vez que eu tiver de criticar um companheiro, em vez de criticá-lo, vou dar um conselho. A Venezuela vai ser tratada como todos os países merecem ser tratados", defendeu Lula da Silva.