Incêndio interrompe circulação de comboios em estação de Paris

Um incêndio numa instalação de alimentação de energia levou à interrupção hoje da circulação de todos os comboios da gare de l'Est de Paris, utilizada diariamente por cerca de 500 mil passageiros.

Um porta-voz da Sociedade Ferroviária Nacional (SNCF, sigla em francês) disse que se tratou de "um ato intencional", ao referir-se ao incêndio que teve início esta manhã numa instalação elétrica em Vaires sur Marne, nos arredores de Paris, e que interrompeu o serviço ferroviário a partir das 05:00 locais (04:00 em Lisboa).

Uma dezena de trabalhadores foi deslocada para o local do incêndio com o objetivo de restabelecer o tráfego ferroviário na gare de l'Est a partir das 10:00 locais (09:00 em Lisboa).

O ministro dos Transportes, Clément Beaune, que numa entrevista à rádio France Info confirmou que se tratava de "um ato intencional", reconheceu que ainda não se sabe quem provocou o incêndio e lembrou que ações desse tipo ocorrem "regularmente", por exemplo, com o objetivo de roubar material.

Beaune, que expressou a sua insatisfação com a situação que afeta milhares de pessoas, insistiu que tais atos devem "ser severamente punidos".

A gare de l'Est que é um dos principais centros de comunicação da cidade, onde passam várias linhas da periferia da capital francesa e é o ponto de partida dos comboios regionais e de alta velocidade (TGV) com destino ao nordeste da França e Alemanha.