A Cola-Cola é uma das marcas mais conhecidas em todo o mundo, por causa do famoso refrigerante. Porém, agora, a empresa norte-americana está à procura de uma nova estratégia, que aparentemente fica fora da sua “zona de conforto”: a Coca-Cola pretende entrar no mundo da tecnologia.

No fundo, a Coca-Cola quer lançar um smartphone com a sua marca em colaboração com uma empresa da área, que ainda não é conhecida. Ainda assim, os internautas suspeitam que se trata da marca chinesa Realme.

Os “leakers”, isto é, os informadores do mundo da tecnologia anteciparam-se e plantaram uma sugestão nas redes sociais: a Coca-cola vai lançar um smartphone e para comprovar esta teoria, anexaram uma fotografia do Cola Phone, juntamente com as características do dispositivo, antes do lançamento oficial.