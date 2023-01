DJ colombiana encontrada morta dentro de uma mala

Valentina Trespalacios, mais conhecida como DJ Valentina, foi encontrada morta em Fontibón, na Colômbia, no domingo. O jornal La Vanguardia avança que a jovem de 23 anos apresentava sinais de enforcamento, tendo em conta os resultados da Medicina Legal.

O corpo da mulher foi encontrado dentro de uma mala azul, perto de caixotes do lixo.

O tio de Valentina, Carlos Trespalacios, explicou à rádio Blu, que a jovem terá saído com o namorado norte-americano na sexta-feira e no sábado e terá sido a última pessoa a ver Valentina com vida.

As autoridades investigaram John Poulos, que rapidamente se tornou principal suspeito da morte da jovem DJ, porque estava desaparecido e tinha apagado todas as suas contas das redes sociais.

O El País contactou a mãe de Valentina Trespalacios, Laura Hidalgo, que disse que John era um homem controlador e ciumento. Adiantou que o norte-americano chegou a contratar um investigador particular para seguir Valentina em dezembro do ano passado.

John Poulos foi detido pelas autoridades do Panamá, que descobriram que o norte-americano tinha na sua posse bilhetes de avião para Istambul.