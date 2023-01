Pelo menos dois mortos em ataque com faca num comboio na Alemanha

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco terão ficado feridas num ataque com faca num comboio regional no Norte da Alemanha, esta quarta-feira. A informação está a ser avançada pelo jornal alemão, Bild, citando o porta-voz da polícia federal, Juergen Henningsen.

O alerta foi dado por volta das 15:00 locais para um ataque com faca dentro de um comboio, pouco antes de chegar à pequena cidade de Brokstedt.

O comboio regional partiu de Kiel e tinha como destino Hamburgo, quando um passageiro começou a atacar as pessoas em seu redor, tendo o próprio ficado ferido nas mãos. O porta-voz da polícia federal alemã adianta que três pessoas estão em estado grave e as outras duas apresentavam ferimentos ligeiros.

O suspeito acabou por ser detido pelas autoridades alemãs.

De acordo com as informações do jornal Bild, o agressor é sírio, mas as autoridades ainda não confirmaram a identidade do sujeito ou as suas motivações.

A ministra do Interior do estado de Schleswig-Holstein, Sabine Suetterlin-Waack, disse que o ataque foi “terrível” e adianta que está em “choque e horrorizada” por isto ter acontecido.

A estação de Brokstedt esteve fechada durante várias horas.