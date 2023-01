Polícia espanhola detém suspeito de enviar cartas-bomba

As autoridades espanholas dizem que todas os envelopes encontrados são iguais: castanhos e com as moradas escritas a caneta, com a mesma letra. A segurança foi reforçada nos edifícios públicos e os envios estão a ser investigados como atos terroristas. Quatro das cartas fora denotadas de forma controlada.

A polícia já tinha conseguido identificar que os seis pacotes tinham sido enviados a partir da cidade de Valladolid. Apenas um dos pacotes enviados não sofreu danos, permitindo às autoridades analisar o seu conteúdo. Trata-se de dispositivo de fabrico caseiro com cargas de pólvora.

O ministro da Administração Interna espanhol recomendou à Comissão Europeia e a países parceiros que tomassem medidas caso recebessem cartas armadilhadas semelhantes, admitindo que podem estar relacionadas com a guerra na Ucrânia.