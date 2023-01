O suspeito de ter matado um sacristão e ferido quatro pessoas num ataque a duas igrejas, no sul de Espanha, estava há vários dias sob vigilância policial. Yasin Kanza, de 25 anos e de origem marroquina, viva em Algeciras desde o verão em situação irregular. A Audiência Nacional de Espanha está a investigar o ataque, que considera como sendo terrorismo.

Segundo o El Mundo, as autoridades policiais tinham vindo a aumentar a vigilância ao jovem havia quatro dias. A sua situação irregular, o bairro onde escolheu instalar-se e a atitude “esquiva” perante a polícia foram os sinais de alarme. Kanza manifestava-se também “agressivo” quando as viaturas de patrulha se aproximavam do bairro onde vivia, conhecido por tráfico de droga, imigração ilegal e exploração sexual.

A Audiência Nacional de Espanha abriu uma investigação por terrorismo, que será conduzida pelo Tribunal Central de Instrução. Por essa razão, Yasin Kanza, que foi detido pouco tempo após os ataques, irá ser transferido para Madrid ainda esta quinta-feira.

Fonte do Ministério do Interior espanhol avança ao jornal espanhol que a investigação está em curso “sem que de momento seja possível determinar a natureza do ataque”.

Esta quinta-feira, as autoridades policias espanholas estão a realizar buscas na casa onde Yasin Kanza vivia, no âmbito da investigação.

Kanza terá confundido o sacerdote com o padre

O ataque a duas igrejas, na cidade de Algeciras, província de Cadiz, ocorreu esta quarta-feira, pelas 19:30 (hora local, 18:30 em Lisboa). Yasin Kanza apareceu na paróquia de San Isidro com uma arma semelhante a uma catana e dirigiu-se ao padre Antonio Rodríguez – que tinha terminado há poucos minutos a missa. Atacou-o com a arma, fazendo-lhe um corte no pescoço. Três pessoas ficaram também feridas ao tentarem travar o ataque.

Cerca e uma hora e meia antes do ataque, o jovem esteve naquela igreja, onde tinha discutido violentamente com uma paroquiana. Entre a troca de palavras, a mulher terá gritado “a tua fé não é a autêntica”, cita o El Mundo.