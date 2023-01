"Ficar longe de pessoas tóxicas": os conselhos de María, a pessoa mais velha do mundo

Os conselhos foram deixados na sua página de Twitter, gerida pela família de María, ainda antes de se ter tornado a pessoa mais velha do mundo.

A espanhola de 115 anos - que daqui a pouco mais de um mês fará 116 - deu algumas dicas: ter uma alimentação equilibrada e ter atenção ao estilo de vida, destacando fatores como a “ordem, tranquilidade, boa ligação com família e amigos, contacto com a natureza, estabilidade emocional, poucas preocupações, nada de arrependimentos, muita positividade e ficar longe de pessoas tóxicas”.

María Branyas Morera, que recentemente conquistou o título de pessoa mais velha do mundo atribuído pelo Guiness , tem utilizado o Twitter para deixar conselhos para as gerações mais jovens. Como se alcança a longevidade?

Este não é o único tweet de María relacionado com a sua longevidade. No primeiro dia do ano, a espanhola deixou a seguinte mensagem:

María Branyas Morera mora, há mais de 20 anos, na casa de repouso Santa Maria del Tura, na Catalunha. A notícia foi recebida com festa na residência, mas agora a espanhola pede alguma tranquilidade depois da agitação gerada pela distinção do Guiness. No Twitter, disse que não dará mais entrevistas e que utilizará a plataforma para fazer algumas partilhas sobre a sua vida.

Nascida em São Francisco, no oeste dos Estados Unidos, a 4 de março de 1907, pouco depois da sua família originária da Espanha se mudar do México para os Estados Unidos, María foi distinguida como a pessoa mais velha do mundo após a morte da freira francesa conhecida como irmã André.

Em 1910, a família mudou-se para Nova Orleães, no sul dos Estados Unidos, antes de regressar a Espanha em 1915. Em 1931, María casou-se com um médico, que morreu aos 72 anos.

Tem três filhos, um dos quais já falecido, 11 netos e 11 bisnetos.