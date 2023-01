Transexual condenada por violar mulheres não ficará em prisão feminina

Uma mulher transexual condenada por violar duas mulheres antes de fazer o processo de transição de género masculino para feminino, não irá cumprir a sentença numa prisão feminina, confirmou a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon.

"Não seria apropriado dar detalhes sobre onde uma prisioneira está encarcerada, mas, dada a compreensível preocupação pública e parlamentar, posso confirmar que ela não ficará na prisão feminina de Cornton Vale", anunciou Sturgeon, referindo-se à prisão para onde a transexual foi transferida, após ter sido condenada na terça-feira.

Isla Bryson, cuja sentença será conhecida em fevereiro, mudou de homem para mulher enquanto aguardava julgamento por dois casos de violação de duas mulheres, um em 2016 e outro em 2019, quando ainda respondia pelo nome de Adam Graham.

Durante o processo judicial, Bryson afirmou que descobriu que era transgénero aos quatro anos de idade, mas foi só aos 29, há dois anos, que decidiu tomar hormonas e submeter-se a uma cirurgia.

No entanto, a mulher de Bryson disse ao jornal Daily Mail que a mudança de sexo não passou de uma "farsa" para enganar as autoridades, uma "manobra" para evitar acabar na prisão cercada por "homens grandes e assustadores" e assim obter "uma sentença mais suportável."

O local onde Bryson cumprirá a sua sentença foi muito debatido antes mesmo de um tribunal a ter considerado culpada, na terça-feira, com vários grupos políticos e da sociedade civil a discutirem os riscos para a segurança de outras mulheres se ela fosse acolhida na prisão de Cornton Vale.

Bryson permaneceu naquela prisão, a única exclusivamente para mulheres na Escócia, desde que as acusações de estupro foram apresentadas.

O caso foi levantado em Holyrood - o Parlamento escocês - pelo líder dos conservadores, Douglas Ross, que garantiu que Bryson é uma "besta", que só começou a mudar de sexo depois das acusações da polícia.

Os deputados do Partido Trabalhista também se manifestaram no mesmo sentido, com Yvette Cooper a dizer que Bryson era um "violador perigoso" que não deveria estar numa prisão feminina.

"Se alguém representa um perigo para as mulheres e cometeu crimes contra elas, não deveria estar numa prisão feminina", sublinhou a deputada trabalhista.

A polémica surge numa altura em que o Governo britânico anulou legislação aprovada há um mês pelo Parlamento britânico por ser contrária às leis de igualdade, que procuravam agilizar os processos de mudança de sexo.

Sturgeon insiste que o que define este caso é tratar-se de um violador e não de uma transexual.